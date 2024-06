Marcas da pandemia: Carla Vilhena publica fotos e reflete sobre as consequências da covid

A jornalista Carla Vilhena desabafou sobre sua mudança física em um ano, e a relacionou com as consequências da pandemia da covid-19. Por meio de uma publicação em seu perfil do Instagram, na sexta-feira, 28, Carla usa como parte de seu relato a comparação de fotos dos anos 2023 e 2024, ilustrando "as marcas" que a pandemia deixou, e conta como tudo isso mexeu com seu equilíbrio.

Carla fala sobre como a pandemia foi diferente para cada pessoa, alguns perderam familiares, outros sofreram com o isolamento, mas ela entende que, no final, ninguém saiu ileso. "O medo e a tristeza que nos acompanharam nesses últimos anos, o estresse profissional de lutar contra a desinformação criminosa, a inatividade física pela primeira vez na minha vida, tudo isso mexeu com meu equilíbrio. O sedentarismo também teve consequências em minha saúde".

A apresentadora exaltou a importância de ter recebido ajuda de uma amiga e de uma profissional. "E veja a importância desse gesto: duas mulheres que estenderam a mão para ajudar esta outra mulher, que hoje está aqui, vindo a público agradecer do fundo do coração. Desejo que todas as bênçãos celestes iluminem a existência e o trabalho de vocês, e que mais e mais mulheres encontrem a generosidade e a gentileza de outras mulheres. Juntas, somos incríveis", finalizou.

Outras pessoas aproveitaram a abertura sobre o assunto para compartilhar suas experiências individuais nos comentários. "Te entendo e sei como é, pois tive também anjos na minha vida de 2022 pra cá, e sei também o quanto foi difícil se recuperar fisicamente e psicologicamente, estamos juntos minha querida", disse o seguidor Djalma Alvim Ramos.