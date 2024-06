Adélia Prado grava depoimento raro: 'que sejam inundados pelo amor que vcs me transmitem'

A poetisa Adélia Prado usou seu perfil do Instagram para agradecer por ter recebido duas das mais prestigiosas premiações da literatura: o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Camões, de Portugal. No vídeo publicado, nesta sexta-feira, 29, a escritora mineira fez seu agradecimento com o canto dos pássaros fazendo coro.

"Gente, eu estou aqui hoje por um acontecimento muito especial e muito feliz para mim, que é ter recebido os prêmios Machado de Assis, no Brasil, da Academia Brasileira de Letras e o prêmio Camões, de Portugal. Então quando a gente não tem o que dizer a gente não fala nada, né? Eu só quero que vocês recebam um muito obrigada, e que sejam inundados pelo amor que vocês me transmitem".

Adélia ainda fala sobre sua alegria ao ver as pessoas comentando sobre seus poemas nas redes sociais. "E quando eu vejo uma fulana falando 'ah aquele pedacinho do poema' eu fico numa felicidade. Então eu agradeço isso. Eu estou agradecendo a mim mesma, no caso, por saber que eu não sou o autor real das coisas. Eu agradeço a Deus isso e passo para vocês essa felicidade", finaliza Adélia, visivelmente feliz.

Uma figura discreta, com apenas 23 publicações em seu perfil, as vezes em que Adélia utiliza a plataforma é para compartilhar leituras de seus poemas, destacando a importância dos prêmios recebidos.

A editora Record, responsável por fazer publicações de Adélia, também comentou a conquista da escritora. "A distinção reconhece o conjunto da obra de escritores que se destacam pela excelência e relevância de suas contribuições à literatura nacional", compartilhou.

A Trajetória de Adélia Prado

Nascida em 13 de dezembro de 1935, em Divinópolis, Minas Gerais, Adélia Prado era professora magistrada, até publicar seu primeiro livro, Bagagem, em 1976, aos 40 anos. Desde então, ela tem sido uma importante voz na literatura brasileira, conhecida por trazer temas cotidianos com profundidade filosófica e espiritual. Além de Bagagem, alguns de seus trabalhos mais conhecidos incluem O Coração Disparado (1978), que lhe rendeu o Prêmio Jabuti, Terra de Santa Cruz (1981) e A Duração do Dia (2010).