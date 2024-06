Hoje é Dia: semana celebra Bumba-Meu-Boi, capoeira e combate racismo

A Semana começa com o Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi, comemorado neste domingo (30) em homenagem à manifestação popular que, em 2019, tornaria-se Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O espetáculo, que mistura dança, folclore, música, religião e teatro, é um dos destaques de São Luís (MA). Uma reportagem da Agência Brasil mostra grupos de bumba-meu-boi mapeados no Maranhão.

O especial A Farra do Boi-Bumbá retratou a lenda da TV Brasil. Com autoria e direção de Ribamar Ribeiro, o programa infantil se desenvolve em torno de um rico fazendeiro que tem um boi muito bonito. Pai Chico, trabalhador da fazenda, tenta satisfazer o desejo de grávida da sua mulher Catirina, que quer comer a língua do boi. Pai Chico traz a língua do boi e a confusão está formada. A trama também traz pequenos contos do folclorista Câmara Cascudo.

Segunda-feira, 1° de junho, completam-se 50 anos do dia em que a argentina María Estela Martínez de Peron, conhecida como Isabelita Perón, se torna a primeira mulher a ocupar um cargo de presidente na América Latina. O programete História Hoje, da Rádio Nacional contou como um golpe militar derrubou Isabelita Perón da presidência Argentina. Clique e ouça!

Em 3 de julho, o destaque é para o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data remete à aprovação da primeira lei brasileira contra o preconceito. Os veículos públicos da EBC tratam deste tema frequentemente. No ano passado, a Rádio Nacional fez uma entrevista sobre o assunto com Ângela Santos, delegada do Distrito Federal, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual, Pessoa Idosa ou com Deficiência.

Já o programa Caminhos da Reportagem venceu em 2012 o Prêmio Abdias Nascimento com o tema Negros no Brasil: Brilho e Invisibilidade, abordando o fato de que, doze décadas depois da abolição da escravatura, o número de brasileiros que se declara preto ou pardo é maior que o de brancos --ou, em suma, que o Brasil tem se assumido como país negro, cada vez mais. O programa discute a situação do negro no Brasil com números que mostram sua necessidade de superar a desigualdade de renda, a pobreza, a violência, ter acesso à educação e encarar o preconceito de frente.

Há 200 anos, no dia 2 de julho, eclodiu em Pernambuco a Confederação do Equador, movimento revolucionário republicano que se alastrou pelas províncias do Nordeste do Brasil, representando a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I. Frei Caneca foi um dos líderes, como conta o programete História Hoje.

No dia 4 lembramos dos 85 anos da morte da cientista polonesa Marie Curie. Pelas descobertas sobre a radioatividade recebeu o Nobel de Física em 1903, ao lado do esposo Pierre Curie e do físico Henri Becquerel. Ela foi a primeira mulher a receber a honraria. E novamente, em 1911, recebeu o Nobel de Química pela descoberta do elemento químico rádio: a única pessoa no planeta a receber duas vezes a premiação. Batizou também o elemento polônio, em referência às suas origens. Em decorrência da exposição à radioatividade Marie Curie morreu aos 66 anos, na França.

O programa Ciência é Tudo da TV Brasil, homenageou as mulheres e meninas cientistas. Confira!

Já 5 de junho é o Dia Mundial da Capoeira. Marginalizada no passado, a capoeira se tornou um símbolo do país no mundo inteiro. Para conhecer sua história, assista à reportagem da TV Brasil:

Confira os destaques* da semana de 30 de junho a 6 de julho de 2024:

Nascimento do escitor, dramaturgo e cineasta paulista João Silvério Trevisan (80 anos) Nascimento do compositor fluminense João Petra de Barros (110 anos) Criação do Comitê Olímpico Internacional (130 anos) Dia do Desporto, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (47 anos)

Nascimento do ator, roteirista, diretor e produtor cinematográfico britânico Charles Laughton (125 anos) - primeiro ator a interpretar o detetive Hercule Poirot no teatro, em 1928, e o primeiro ator britânico a ganhar o Oscar de melhor ator pelo filme britânico "Os Amores de Henrique VIII" Nascimento da poetisa e escritora de crônicas paranaense Júlia da Costa (180 anos) Nascimento do diretor de filmes, ator, roteirista e produtor francês Claude Berri (90 anos) Nascimento do autor e diretor de teatro estadunidense, e radicado no Brasil, Gerald Thomas (70 anos) Morte do ator estadunidense Marlon Brando (20 anos) Morte do político e militar argentino Juan Domingo Perón (50 anos) - presidente da Argentina em três mandatos, entre os anos 1940 e 1970 Início da Conferência de Bretton Woods, encontro que criou o Bird e o FMI (80 anos) A argentina María Estela Martínez de Peron, conhecida como Isabelita Perón, se torna a primeira mulher a ocupar cargo de presidente na América Latina (50 anos) Início da circulação do Real, nova moeda brasileira (30 anos) Lançamento do aparelho Walkman da fabricante Sony, modelo TPS-L2, primeiro modelo colocado à venda no Japão (40 anos) Dia do Bairro Imperial de São Cristóvão O então presidente Ernesto Geisel sanciona a Lei Complementar nº 20, que determina a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro (50 anos) Estreia do programa "Sem Censura" na TVE Brasil, atual TV Brasil (39 anos) Nascimento do tenista e empresário francês Jean René Lacoste (120 anos) - criador da marca de roupas Lacoste Nascimento do físico, matemático, político e crítico de arte pernambucano Mário Schenberg (110 anos) - considerado o maior físico teórico do Brasil Nascimento da política filipina Imelda Marcos (95 anos) - conhecida mundialmente pelo escândalo de possuir 3.000 pares de sapatos, supostamente adquiridos com dinheiro público Partida do 1º Contingente da Força Expedicionária Brasileira, dando início à participação brasileira na 2ª Guerra Mundial (80 anos) Eclode em Pernambuco a Confederação do Equador (200 anos) - movimento revolucionário de caráter separatista e republicano que se alastrou pelas demais províncias do nordeste do Brasil, representando a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I Morte do músico inglês Brian Jones (55 anos) - membro fundador da banda Rolling Stones Morte do cantor e compositor fluminense Alfredo Albuquerque (90 anos) Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951 Circula, em São Luís, o primeiro número do periódico Eco do Norte, do escritor e político maranhense João Lisboa (190 anos) Morte do poeta e jurista mineiro Cláudio Manuel da Costa (235 anos) - participou do movimento conhecido como Conjuração Mineira, tendo morrido em circunstâncias suspeitas Morte da cientista polonesa Marie Curie (85 anos) - primeira mulher a receber um prêmio Nobel e primeira pessoa a recebê-lo duas vezes, cujas conquistas envolvem o desenvolvimento da radioatividade e a descoberta de elementos químicos Nascimento do cantor, compositor e instrumentista fluminense Anescarzinho do Salgueiro (95 anos) A tenista paulista Maria Esther Andion Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um Grand Slam de tênis, no Torneio de Wimbledon (65 anos) Nascimento do tenista e político estadunidense Dwight D. Davis (145 anos) - fundador da Copa Davis Morte do artista plástico sergipano Arthur Bispo do Rosário (35 anos) Nascimento do escritor e cineasta francês Jean Cocteau (135 anos) Morte da atriz paulista Consuelo Leandro (25 anos) - atuou no humorístico "Balança mas não cai", da Rádio Nacional do Rio de Janeiro O aviador paulista Eduardo Chaves, pioneiro da aviação brasileira, realiza a primeira rota entre São Paulo e Rio de Janeiro (110 anos) Fundação da empresa transnacional de comércio eletrônico Amazon.com, por Jeff Bezos (30 anos) Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU Nascimento do compositor, pianista, organista e regente cearense Alberto Nepomuceno (160 anos) Morte do cantor, compositor e violonista baiano João Gilberto (05 anos) Morte do compositor, pianista e violonista virtuoso espanhol Joaquín Rodrigo (25 anos) Estreia do primeiro filme dos Beatles, "A Hardy Days Night" (60 anos) - conhecido no Brasil como os "Reis do Iê, Iê, Iê"

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.