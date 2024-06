Sophie Charlotte arrancou aplausos com uma apresentação durante uma festa no Rio de Janeiro na sexta-feira, 28. "Ela canta docemente, é afinada e linda", descreveu uma fotógrafa que registrou a performance nas redes sociais.

Na plateia, nomes famosos como Caetano Veloso e Marisa Monte a aplaudiram enquanto ela interpretava a canção Mande um Sinal, de Djavan, acompanhada pelos músicos Cézar Mendes, Tomás Improta e Tom Veloso, filho de Caetano Veloso.

A festa é parte do encerramento do papel de Sophie como a Eliana na novela Renascer. A atriz, que viveu Gal Costa nos cinemas, também já foi registrada neste ano cantando Palpite, canção famosa na voz de Vanessa Rangel, no programa Altas Horas.