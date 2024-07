Voo internacional faz pouso de emergência em Natal após turbulências

Um voo da Air Europa que partiu de Madri com destino a Montevidéu precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, após fortes turbulências na madrugada desta segunda-feira, 1º

"O avião pousou normalmente e os vários ferimentos registrados já estão sendo tratados", diz a companhia aérea.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte informa que, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou a remoção de 30 pessoas que estavam no voo.

O Samu RN foi acionado pela concessionária que gere o aeroporto e atendeu a ocorrência com 15 ambulâncias, com apoio de unidades do Samu Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto.