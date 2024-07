Idoso em veleiro atira contra lancha em Angra dos Reis e é preso

Um homem de 80 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atirar duas vezes contra uma lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele portava um revólver sem registro e, por isso, responderá também por porte ilegal de arma de fogo, de acordo com a Polícia Federal.

O caso aconteceu no último sábado, 29, quando o idoso conduzia um veleiro no mar. Ele teria se irritado quando a passagem de uma lancha criou uma onda, e abriu fogo contra a embarcação - os tiros, no entanto, atingiram a água.

O veleiro foi localizado pela Polícia Federal na Ilha da Gipoia. Durante as buscas, os agentes encontraram um revólver sem registro e 48 munições.

De acordo com a PF, o homem foi conduzido à delegacia e posteriormente seria encaminhado ao sistema prisional do Estado. Ele deve responder por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.