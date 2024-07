Leão Lobo: desconforto de Eliana no SBT começou com a chegada da Virginia

Leão Lobo, apresentador da Rede TV!, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última semana após comentar que a saída de Eliana do SBT, aconteceu devido a contratação de Virgínia Fonseca na emissora.

Em entrevista ao podcast Elementar Show, ele explicou que Eliana ficou incomodada com o tratamento que a mais nova contratada da emissora estava recebendo. Antes da pandemia, os dois trabalharam juntos no SBT.

"Na pandemia, abaixaram os salários da Eliana e de todos nós. Nós, quando ia voltar ao salário normal, fomos mandando embora, eu, Lívia [Andrade], a Mamma. A Eliana continuou, mas não subiu o salário dela de volta. Já é uma agressão à profissional."

Lobo ainda explicou que a apresentadora requisitou algumas mudanças em seu programa e não foi atendida. "Ela (Virgínia) chegou com se fosse uma rainha, com cenário maravilho, com toda pompa, toda divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas. Então é isso, bem claro."

Durante a entrevista ele também alegou que apesar de Virgínia ser uma grande influenciadora digital, ela "não é nada".