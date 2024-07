Festival em homenagem à Marília Mendonça em SP promete reunir grandes nomes da música

O Spotify anunciou na segunda-feira, 1, que vai promover um grande evento em homenagem à Marília Mendonça, artista mais ouvida na história da plataforma de streaming no Brasil.

O show This Is Marília Mendonça será no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, e contará com a presença de grandes nomes da música brasileira. O line-up da celebração será divulgado em breve e ainda não há informações sobre as vendas de ingressos.

O festival foi elaborado em colaboração com a família de Mendonça, vítima de um fatal acidente aéreo em novembro de 2021.

"Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", afirmou Dona Ruth, mãe da cantora.

