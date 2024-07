'Amei, fui amada. Odiei, fui odiada. Virei meme', diz Claudia Raia de saída da Globo

"Quantas vidas cabem em 40 anos?" É com essa indagação que a atriz Claudia Raia inicia o vídeo no qual fala sobre sua nova fase com a Rede Globo. Em abril, a atriz e bailarina já havia revelado que seu contrato com a emissora encerraria em julho deste ano. Na segunda-feira, 1, ela publicou um vídeo anunciando que "abriu a relação", mas tranquilizou os fãs dizendo ser um "até logo", e que não eliminava a possibilidade de trabalhos futuros na Globo.

"Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas, mocinhas, vilãs. Amei, fui amada. Odiei, fui odiada. Viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco e sendo tudo isso eu virei a prima, a amiga, a irmã, a tia, me tornei íntima de milhões de pessoas. Tudo isso pela tela da TV Globo. Lancei tendência, entrei nos trending topics, virei meme. Neste ano, das nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que, na TV, eu tenho uma casa. É o lugar onde aprendi tudo sobre teledramaturgia", declarou a atriz.

Esse movimento tem sido cada vez mais comum entre muitos artistas que têm visto o mercado mudar e estão acompanhando tais mudanças - por iniciativa própria ou falta de opção. Outras atrizes, mesmo com menos tempo de carreira, e de casa, também tomaram a mesma decisão para abrir nova possibilidades de trabalho, principalmente com a chegada do streaming, como Camila Pitanga e Bruna Marquezine.

Claudia Raia iniciou sua carreira nos anos 1980, no programa Viva o Gordo, de Jô Soares. E seguiu para novelas como Roque Santeiro, Sassaricando, Rainha da Sucata, Belíssima, e a A Favorita. Também atuou em minisséries e humorísticos, como 'Engraçadinha' e 'TV Pirata'.

Durante sua entrevista para o programa Roda Viva, da TV Cultura, em maio, a atriz falou sobre a TV hoje: "É uma questão de momento do sistema. A TV Globo estava vivendo o que a Hollywood vivia nos anos 1940 e 1950. Não existe mais essa realidade de se ter um elenco todo contratado de 300, 400 atores. Isso é surreal. Não funciona mais assim", explicou.