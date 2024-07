Quando volta o calor em São Paulo? Veja previsão do tempo

Após a onda de frio no fim de semana, as temperaturas tendem a se elevar gradativamente no Brasil nos próximos dias, na medida em que a massa de ar polar se afasta do País. Depois de uma manhã fria, quase todo o Sudeste terá dia ensolarado e de céu azul nesta terça-feira, 2.

Em São Paulo, termômetros registraram mínima de 12°C durante a manhã, mas a temperatura já começou a subir. A máxima esperada para a tarde é de 24°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

madrugadas frias e calor à tarde. Análises meteorológicas ainda indicam tempo seco durante toda a primeira quinzena de julho, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o ar seco deve predominar na maior parte do território nacional, impedindo a ocorrência de chuva.

A formação de nuvens carregadas só foi detectada no extremo Norte, onde ainda existe bastante umidade - algumas áreas do Amazonas, Pará e Roraima podem ter pancadas de chuva. Em todo o País, a tendência é de elevação das temperaturas, sobretudo à tarde.

Veja a previsão do tempo na cidade de SP pela agência Meteoblue

Terça-feira, 2: entre 11°C e 23°C;

Quarta-feira, 3: entre 11ºC e 25ºC

Quinta-feira, 4: entre 14ºC e 26ºC

Sexta-feira, 5: entre 13ºC e 26ºC;

Sábado, 6: entre 14°C e 24°C.

Capital paulista teve junho mais seco e quente em 63 anos

A cidade de São Paulo registrou, em 2024, o mês de junho mais quente e mais seco dos últimos 63 anos. Conforme o Inmet, não houve qualquer registro de precipitação na cidade ao longo dos 30 dias do mês.

Até então, o junho mais seco era o de 1984, que teve volume de 0,1 mm de chuva. Para o período, marcado pela transição da estação de outono para o inverno, já são esperadas poucas precipitações, mas o nível de seca apresentado foi bem acima das expectativas.

As temperaturas registradas ao longo do mês também ficaram acima do normal para junho. Enquanto a máxima média foi de 26,3°C (3,4°C acima do normal), a mínima média foi de 15,7°C (2,2°C acima do normal).