Lula pede reunião com Vale para tratar de Mariana e Brumadinho: 'Exigir que pague prejuízos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar a mineradora Vale reparações pela ruptura de barragens localizadas nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. O chefe do Executivo disse ter pedido ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para chamar a empresa na próxima semana e "exigir que pague os prejuízos" às populações atingidas pelas tragédias.

"Nesse país, as pessoas têm muita facilidade de esquecer de pobre. Vocês viram o que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho, com a barragem que quebrou da Vale. Quantas pessoas morreram, quantas casas foram destruídas", disse Lula nesta terça-feira, 2, em evento de anúncio de investimentos do governo federal ao Estado de Pernambuco. "Vocês viram o que aconteceu em Mariana, com outra barragem da Vale", emendou o presidente.

"Até hoje, a Vale não pagou os direitos dos povos pobres. Até hoje", comentou. "Temos que chamar a Vale e exigir que ela pague o prejuízo que as pessoas tiveram", disse. "Não é possível que só sobre desgraça nas nossas costas."

Na semana passada, o petista afirmou estar "predisposto" a negociar com a mineradora a "dívida com o povo" e acusou a empresa de estar "enrolando" a população de Mariana e de Brumadinho. "A Vale, vamos ser francos, está enrolando o povo de Mariana e Brumadinho. Faz sete anos", disse na sexta-feira, 28, em entrevista à Rádio FM O Tempo, em Minas Gerais.

A tragédia de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015, e a de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Os desastres estão entre as maiores tragédias ambientais do Brasil.