Cozinheiro explica a polêmica de 'celular de pobre' da filha de Maíra Cardi: 'Doeram-se por mim'

Cleitom Martins, cozinheiro de Arthur Aguiar, falou sobre a polêmica envolvendo um comentário feito por Sofia, filha do ex-BBB com Maíra Cardi. A criança disse que o celular do funcionário era "pobre".

Nesta segunda-feira, 11, Cleitom esclareceu que não se incomodou ou se ofendeu com o comentário da criança, alegando que os dois mantém uma relação de respeito e com algumas brincadeiras."Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso, que é sempre o mal do outro, os defeitos do outro, a queda do outro é sempre sobre sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?", questionou.

"Sei o quão é divertida e debochada nossa relação é, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, mas com muito respeito. As pessoas se doeram por mim".

Ele ainda disse que os internautas usaram o vídeo para criticar Sofia e seus pais sem motivo. "Arthur se pronunciou mais cedo sobre o assunto, porque incomoda, né? [...] Façam minhas as palavras dele. Que fala de forma mais séria, como pai também", finalizou.

Relembre o caso

Um vídeo em que Sophia, de 5 anos, aparece debochando do aparelho celular do chef de cozinha Cleitom Martins viralizou nas redes sociais. A influenciadora Maíra Cardi sugeriu que a filha poderia estar sendo influenciada negativamente enquanto estava sob os cuidados do pai, o ator Arthur Aguiar.

Na gravação, feita pelo cozinheiro Cleitom Martins, Sophia critica o telefone dele chamando-o de "celular de pobre", enquanto está comendo um prato preparado por ele. Ela prontamente dispara: "Celular de pobre" e Cleitom rebate dizendo que o modelo é novo e brinca pedindo um iPhone de presente. Sophia insiste dizendo que ele precisa comprar um "bonito assim" ao mostrar um iPhone.

"Esse é o último da Samsung, gata. Me dá um de presente, estou precisando", diz o chef. "Pede para mãe", responde Sophia. "Minha mãe morreu, está no céu", Cleitom reforça. "Então pede no céu mesmo", finaliza a criança.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes, e o comportamento de Sophia gerou uma onda de comentários negativos. A situação trouxe à tona uma nova polêmica entre os pais, Arthur Aguiar e Maíra Cardi, que discutiram publicamente sobre a criação da filha.