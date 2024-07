Rodízio de veículos continua suspenso em SP nesta quarta-feira

Os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo decidiram suspender a greve marcada para esta quarta-feira, 3. O acordo foi alcançado em uma reunião no fim da noite desta terça-feira, dia 2, após um dia de tratativas com as empresas de transporte da capital. A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio de veículos está suspenso nesta quarta-feira, 3, mesmo com a não realização da greve de ônibus. A medida havia sido anunciada quando a paralisação ainda estava programada e foi mantida após o anúncio de que o serviço de transporte público ocorreria normalmente na capital paulista.