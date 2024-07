Lily Allen surpreende ao criar conta em site adulto para publicar fotos dos pés

Lily Allen, conhecida por seus sucessos na música e, mais recentemente, por sua atuação, decidiu explorar um novo mercado: a venda de fotos dos seus pés. A cantora, agora com 39 anos, abriu uma conta em uma plataforma onde o principal conteúdo é adulto, sob o nome "Lily Allen FTSE500".

Na noite da ultima terça-feira, 2, a cantora publicou em seu stories do Instagram um vídeo com o link para o seu perfil de foto dos pés.

A cantora contou em seu podcast Miss Me?, que tudo começou quando ela descobriu que seus pés eram altamente avaliados na internet. "Tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bem raro", disse Lily, referindo-se ao site que avalia pés de pessoas famosas. A cantora revelou que sua manicure sugeriu que ela poderia ganhar dinheiro com isso. "Eu disse: 'não, não'", comentou Lily rindo - mas parece que mudou de ideia.

Desde o lançamento da conta, Lily já postou seis fotos exclusivas, segundo o Daily Mail. E ao compartilhar a notícia em seu Instagram, a cantora publicou uma foto de seus pés com a legenda "Ela conseguiu" se referindo ao impacto da notícia nas redes sociais, e completou explicando: "se você não ouvir o podcast todo esse post vai ficar muito estranho mesmo".

Ainda durante o podcast, sua co-apresentadora e amiga, Miquita Oliver, perguntou se Lily deixaria o programa para se dedicar apenas a esse novo empreendimento. Lily respondeu que sim.

Casada e em sobriedade, após anos de dependência do álcool, Lily parece estar se divertindo com a repercussão.