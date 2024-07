Duda Reis anuncia primeira gravidez: 'emoção indescritível'

A atriz e influenciadora Duda Reis anunciou, nesta terça-feira, 2, que está esperando o primeiro filho. Duda compartilhou um registro do momento em que fez o teste de gravidez, em maio, para divulgar a novidade. Ela é casada com o empresário Du Nunes, que brincou: "Foi tão difícil esconder".

No vídeo, publicado no Instagram, a influenciadora aparece surpresa com o resultado do teste. "Eu jurava que não ia dar [positivo]", disse ela. Na legenda, ela comentou a emoção que sentiu no momento e afirmou estar com "o coração transbordando de alegria".

"Filho, você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai. Esperamos muito por você", disse. Ela ainda descreveu que "a emoção de ver o positivo no teste de gravidez é indescritível". "Que essa nova fase seja muito abençoada", completou.

Du Nunes também celebrou a notícia. Também no Instagram, o empresário afirmou que "o maior sonho" do casal se tornou realidade. "Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois", escreveu.