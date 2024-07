Ciclista de 27 anos morre após trocar agressões com motorista em São Paulo

Um ciclista de 27 anos morreu após trocar agressões com um motorista em rua do Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. O condutor do veículo fugiu do local, mas já foi identificado e será ouvido em depoimento pela Polícia Civil.

Câmeras de vigilância registraram o momento em que os dois se aproximaram e iniciaram uma discussão. Em dado momento, o motorista desce do automóvel e os dois começam a trocar socos no meio da rua.

A vítima acaba caindo no chão e é deixada inconsciente pelo outro homem, que retorna ao veículo e vai embora. O caso ocorreu na sexta-feira e é investigado pelo 59º Distrito Policial (Jardim Noemia).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a causa da morte ainda não foi determinada. "O laudo necroscópico da vítima, em elaboração, é aguardado para auxiliar na investigação", diz a nota enviada pela instituição.