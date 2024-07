Mônica Martelli desabafa sobre envelhecimento: 'Mulher de 60 anos beija na boca'

A atriz Mônica Martelli falou sobre envelhecimento em um vídeo publicado na quarta-feira, 3, e agitou as redes sociais. "Vou falar sobre envelhecer. Até janeiro de 2023, a plaquinha que representava uma pessoa com mais de 60 anos era o desenho de alguém encurvado com uma bengala. Isso sou eu daqui a 5 anos", iniciou Martelli, que está com 55 anos.

"Esse ano, mudaram essa plaquinha. Pelo menos, deram uma postura para essa criatura. Hoje, meu amor, uma mulher de 60 anos tem desejos, dúvidas, continua questionando o sentido da vida", disse a atriz.

"Uma mulher de 60 anos beija na boca, transa de luz acesa, paga a conta no restaurante, escolhe vinho, viaja com as amigas, aprende uma nova língua. É impressionante como essa imagem [da placa com a pessoa encurvada] está introjetada dentro da maioria das pessoas", afirmou.

"Se a gente está vivendo mais, se posso viver até 100 anos, eu vou passar meus próximos 45 anos assim? Meio café com leite no mundo? Não! Não aceitamos mais rótulos. Número para mim não rola", defendeu Martelli.

Veja o vídeo aqui .

Em junho, a atriz ficou nove dias internada em São Paulo devido a uma infecção bacteriana. Por conta disso, ela precisou adiar uma apresentação da peça Minha Vida em Marte.