Agenda cultural SP: Thiaguinho e estreias de Cirque du Soleil e 'A Partilha' no fim de semana

O fim de semana, que será prolongado em São Paulo por conta do feriado da Revolução Constitucionalista, começa com o show do grupo americano The Manhattans, na sexta-feira, 5, no Espaço Unimed. No mesmo local tem o cantor de pagode Thiaguinho estreando uma nova turnê, no sábado, 6.

Ainda entre os shows, a (ex) dupla Sullivan & Massadas, compositores de canções como Um Dia de Domingo e Nem Morta, fazem única apresentação no sábado, 6, a primeira em 34 anos, no Cine Joia. Na terça-feira, 9, a banda Detonautas faz show gratuito no Sesc Itaquera.

A grande estreia da semana é o espetáculo Crystal, nova criação do Cirque du Soleil, que ficará em cartaz até outubro no Parque Villa-Lobos. E há uma novidade importante: pela primeira vez a companhia canadense apresenta um espetáculo no gelo.

No teatro, há a estreia de uma nova montagem da peça A Partilha, de Miguel Falabella, um sucesso de crítica e de público nos anos 1990. Álbum de Família, do dramaturgo Nelson Rodrigues, também ganha uma versão inédita e inaugura o Teatro Estúdio, na região central da cidade.

Confira a programação completa

Shows

The Manhattans

5/7, sexta-feira, 22h - O grupo vocal de soul music formado em Nova Jersey no início dos anos 1960 volta ao Brasil para apresentar canções como Kiss and Say Goodbye, Shinning Star, There's no Me Without You e Forever By Your Side. O The Manhattans atualmente é composto pelos cantores Gerald Alston - o único da formação original -, Troy May e Lawrence Newton. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 180/R$ 380.

Izzy Gordon

5/7, sexta-feira, 22h - A cantora propõe uma celebração à diversidade de estilos musicais das mulheres do Brasil e do mundo no show batizado de Rainhas. Entre as cantoras brasileiras Izzy relembra Dona Ivone Lara (Alguém Me Avisou), Beth Carvalho (Coisa de Pele) e Elis Regina (Como Nossos Pais). Entre os talentos internacionais, ele destaca Nina Simone (Feeling Good) e Amy Winehouse (Valerie). A cantora angolana Jéssica Areias fará uma participação especial. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 35/R$ 98.

Samba de Bumbo

6/7, sábado, 18h30 - O Festival Territórios do Sambar apresenta o grupo tradicional de samba de Bumbo Treze de Maio de Samba do Cururuquara, de Santana do Parnaíba, cidade próxima à capital, para celebrar as origens do samba, suas principais vertentes e a expansão do gênero como um símbolo da cultura do País. Onde: Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Quanto: Gratuito.

Kleiton & Kledir

6/7, sábado, 20h e 22h30 - A dupla, que alcançou notoriedade entre os anos 1970 e 1980, faz show para relembrar seus principais sucessos. No show Histórias & Canções eles mostram músicas como Deu Pra Ti, Paixão e Vira, Virou. Onde: Blue Note. Onde: Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 240/R$ 280.

Jards Macalé

6/7, sábado, 21h - Macalé traz novamente à cidade o show do álbum Coração Bifurcado, com o qual ele celebrou 80 anos. No repertório, canções que falam de diferentes formas de amor, entre elas, Amor In Natura e A Arte de Não Morrer. Para acompanhá-lo, o compositor formou uma banda só de mulheres. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Quanto: R$ 100.

Sullivan & Massadas

6/7, sábado, 21h - Os compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas fazem seu primeiro show em 34 anos, mesmo tempo em que eles romperam a parceria que marcou a música popular brasileira nos anos 1980 e 1990. Farão parte da apresentação os hits Um Dia de Domingo, Deslizes, Retratos e Canções, Whisky à Go Go e Nem Morta. Onde: Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. Quanto: R$ 260.

Thiaguinho

6/7, sábado, 22h - Depois do sucesso da turnê Tardezinha, o cantor estreia o show Sorte. Inspirado em uma roda de samba, Thiaguinho apresenta um espetáculo em que canta músicas como Tão Feliz, Cores e Amores, Que Papo É Esse?, Dá Essa Moral Aí e Dia de Sorte. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 140/R$ 480.

Hamilton de Holanda Trio

6/7, sábado, 21h; 7/7, domingo, 18h - O bandolinista Hamilton de Holanda, acompanhado pelo pianista Salomão Soares e pelo baterista Thiago Big Rabello, faz show inédito em que convida representantes do samba carioca para explorar ritmos e melodias do gênero. Pretinho da Serrinha será o convidado do sábado e do domingo, A cantora Nilze Carvalho se apresenta no sábado, e o partideiro Mosquito no domingo. Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Orquestra Tom Jobim

6/7, sábado, 20h; 7/7, domingo, 11h - Regida pelos maestros Nelson Ayres e Tiago Costa, a orquestra apresenta o espetáculo Brasil Raiz, no qual toca canções como O Canto da Ema, de João do Valle, e Forró de Dois Amigos, de Edimilson do Pífano. Onde: Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Quanto: R$ 50.

Odair José

7/7, domingo, 18h - O cantor e compositor Odair José faz o lançamento de seu 39º álbum de carreira, Seres Humanos. Entre as novas músicas está DNA, na qual ele reflete sobre a falta de ética e o egoísmo presentes na sociedade atual. Odair não deve deixar de fora seus principais hits Vou Tirar Você Desse Lugar e Uma Vida Só. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Detonautas

9/7, terça-feira, 15h - A banda de rock alternativo liderada pelo vocalista Tico Santa Cruz faz show ao ar livre em que toca seus hits de carreira. Entre eles estão músicas como Outro Lugar, Olhos Certos e Quando o Sol Se For. Onde: Sesc Itaquera. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera. Quanto: Gratuito.

Uma Noite Com Os Bee Gees

9/7, terça-feira, 18h e 21h - A banda argentina Geminis utiliza os mesmos arranjos vocais, figurinos e set de instrumentos que os Irmãos Gibb usavam para prestar um tributo ao Bee Gees, uma das mais celebradas bandas de todos os tempos. Entre as canções que eles irão relembrar estão Stayin' Alive, To Love Somebody e How Deep Is Your Love. Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes. Quanto: R$ 180/R$ 300.

Teatro

Cirque du Soleil - Crystal - O inédito espetáculo da companhia canadense traz o que o público espera dela: acrobacias espetaculares no chão, no trapézio ou no ar, malabarismos, palhaçadas e uma história amarrada pela protagonista, Crystal, uma menina incompreendida que parte para uma jornada de autoconhecimento. Porém, há um elemento a mais nisso tudo: tudo se dá, pela primeira vez, no gelo. Quando: de 5/7 a 6/10. 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 16h e 20h; Sábado, 13h*, 17h e 21h; Domingo, 16h e 20h (*datas específicas). Onde: Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Quanto: R$ 380/R$ 1.720.

A Partilha - Peça de sucesso nos anos 1990 - e que virou filme em 2001 - A Partilha ganha nova montagem. Escrita e dirigida por Miguel Falabella, a peça, agora, tem um elenco de protagonistas negras, as atrizes Léa Ferraz, Adriana Lessa, Leticia Soares e Flávia dos Prazeres. Elas vão contar a histórias das quatro irmãs que, após a morte da mãe, se reencontram - e brigam bastante - em torno da herança. Quando: De 6/7 a 1/9. 6ªs e sábados, 20h; domingo, 19h. Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. Quanto: R$ 30/R$ 150.

Não Fossem as Sílabas do Sábado - A peça, baseada no livro da escritora e defensora pública Mariana Salomão Carrara, mostra a histórias das vizinhas Ana e Madalena, que mal se conheciam até um trágico acontecimento marcar a vida das duas: o marido de Madalena, ao pular da janela, desaba justamente sobre o marido de Ana. A dor dessas viúvas as aproxima e possibilita um recomeço. As atrizes Carol Vidotti e Fábia Mirassos são dirigidas por Joana Dória. Quando: De 5/7 a 4/8. 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h30. Onde: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 12/R$ 40.

O Sonho de Um Homem Ridículo - Da Cia Lúdica dos Atores, o espetáculo solo encenado por Leo Horta apresenta um homem decidido a acabar com a própria vida, mergulhado em reflexões sobre suas contínuas frustrações. Quando ele adormece em frente ao revólver, ele tem um sonho com um mundo perfeito. É uma oportunidade para ele compreender tudo o que o cerca. Quando: De 4 a 21/7. 5ª a domingo, 20h. Onde: Espaço Parlapatões. Praça Franklin Roosevelt, 158, Consolação. Quanto: R$ 40.

Álbum de Família - A peça do escritor Nelson Rodrigues ganha adaptação dirigida por Jorge Farjalla. A trama criada pelo dramaturgo desvenda segredos de uma aparente família tradicional brasileira, de Minas Gerais, dos anos 1920. Liderada pelo casal Jonas e Senhorinha, de fortes convicções religiosas, a família passa por uma série de revelações chocantes sobre a moralidade distorcida de seus membros, o que resulta em um desfecho trágico e perturbador. Quando: 6/7 a 18/8. 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h. Onde: Teatro Estúdio. R. Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos. Quanto: R$ 40.

O Pai - O ator Fúlvio Stefanini reestreia o texto escrito pelo dramaturgo francês Florian Zeller. Com direção de Léo Stefanini, a trama conta a história de André, idoso de 80 anos, rabugento, porém muito simpático, que começa a ter falhas de memória. Sua filha, então, precisará decidir entre levá-lo para morar com ela e contratar uma enfermeira para ajudá-la a cuidar dele ou interná-lo em um asilo. Quando: De 6 a 28/7. Onde: Teatro Fernando Torres. R. Padre Estevão Pernent, 588, Tatuapé. Quanto: R$ 100/R$ 120.

Belchior - Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro - A peça que conta a história de um dos mais importantes compositores da música brasileira faz nova temporada na cidade. Em cena, Pablo Paleólogo, que encarna o cantor cearense, e Bruno Suzano, que dá vida ao "cidadão comum", partem de trechos de entrevistas concedidas por Belchior para contar a trajetória do compositor. Quando: De 4 a 21/7. 5ªs, 6ªs e sábados, 21h, domingos, 19h. Onde: Teatro Bravos. R. Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 120.

Infantil

Festival de Férias do Teatro Uol - A 39ª edição do festival apresentará as peças É Como Diz o Ditado (segundas-feiras), Alice No País das Maravilhas (terça-feiras), Era Uma Vez...A Cigarra e a Formiga (quartas-feiras), Chapeuzinho Vermelho (quintas-feiras), O Autinho da Compadecida (sextas-feiras) e João e Maria - A Casa de Doces (sábados e domingos). Quando: 4 a 28/7, 20h. Onde: Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. Quanto: R$ 80.

Exposição

Lia D Castro: em todo e nenhum lugar - A primeira mostra individual da artista paulista reúne 36 trabalhos, sendo a maioria pinturas de caráter figurativo, que exploram cenários nos quais o afeto, o diálogo e a imaginação se tornam importantes ferramentas de transformação social. Um das ferramentas de pesquisa de Lia é a prostituição, da qual ela extrai relações de poder ou violência que possam surgir entre as profissionais e seus clientes. A curadoria é de Isabella Rjeille. Quando: De 5/7 a 11/11. 3ªs, 10h/20h; 4ª a domingo,10h/18h. Onde: Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. Quanto: R$ 70.

Museu Afro Brasil - O Museu Afro Brasil, situado dentro do Parque do Ibirapuera, reabre a exposição Tributo a Emanoel Araujo, na recepção do prédio, com reproduções táteis de obras de do artista fundador do museu. Outra exposição que será inaugurada é Wagner Celestino: Caminhos do Samba, com fotos que retratam o samba paulistano, entre eles, Seu Nenê, fundador da escola de samba Nenê da Vila Matilde. Haverá também a abertura da mostra Entre Linhas: Aurelino dos Santos e Rommulo Vieira Conceição, que explora a relação que os dois artistas nascidos em Salvador, na Bahia, têm com as cores e formas da cidade. Quando: A partir de 6/7. 3ª a domingo, 10h/17h. Onde: Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, Ibirapuera. Quanto: Gratuito.

Cinema

Parla Piano - Embora não seja uma exibição de filme, o evento ocorre em um dos cinemas mais tradicionais da cidade, o Reag Belas Artes. Em uma homenagem à origem do cinema, o Parla Piano traz intervenções performáticas combinadas com menu desenvolvido exclusivamente para a ação. Os drinks idealizados pela bartender Biruta da Terra, vencedora do Campari Bartender Competition 2024, serão inspirados em filmes clássicos. A produção não divulgou mais detalhes do evento, para manter o suspense. Serão realizadas 15 sessões com capacidade para 60 pessoas. Não será permitido tirar fotos ou gravar vídeos no local. Quando: 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28/7. Onde: Reag Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação (entrada pela avenida Paulista). Quanto: R$ 80.

Mostra Gabriel Chaim - A mostra apresenta três documentários produzidos pelo próprio Chaim, renomado fotógrafo de guerra brasileiro. Abrigo, Inocentes Sob Ataque (4/7, 19h) foi filmado ao longo dos três primeiros meses da guerra na Ucrânia e joga luz a personagens que nem sempre chegam aos noticiários, como mulheres que dão à luz em maternidades improvisadas em meio ao horror do conflito. Aliados (5/7, 19h) acompanha o avanço das Forças Democráticas Sírias, lideradas por combatentes curdos, nos últimos cinco meses da batalha contra o Estado Islâmico. Síria em Fuga (6/7, 19h) retrata as vítimas e as testemunhas da guerra civil no país. Onde: MIS. Av. Europa, 158, Jardins. Quanto: Gratuito.

Passeio

Caminhada Bixiga Negra - Guiada por Debora Pinheiro, guia de turismo e anfitriã de experiências no Guia Negro, a caminhada vai percorrer os caminhos da presença negra e nordestina do bairro. Entre os locais que serão visitados estão a Escola de Samba Vai Vai e o Quilombo da Saracura, o Instituto afroreligioso Ilê Ase Iya Osun, a pastoral afro da Igreja da Achoropita e a Casa de Capoeira do Mestre Ananias. A caminhada faz parte da 11ª edição de Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade do Itaú Cultural, que neste ano vivencia o encontro entre gênero e negritudes. As vagas já foram preenchidas no período de reserva, mas a assessoria da instituição orienta os interessados comparecerem ao Itaú Cultural, pois sempre há vagas remanescentes. Quando: 7/7, 11h. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Gratuito.