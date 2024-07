Nota de R$ 420? Polícia apreende cédula falsa com suspeito de tráfico no Paraná

A Polícia Militar do Paraná prendeu na última quarta-feira, 3, um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Boqueirão, em Curitiba, capital do Estado. Com ele, foram encontrados pedras de crack e pinos de cocaína, mas também uma nota falsa no valor de R$ 420.

A cédula de mentira continha ainda, gravados, os desenhos de uma preguiça e de plantas que se assemelham a pés de maconha. O número 420 é considerado um símbolo da cannabis, por historicamente remeter a um horário (16h20) para os usuários consumirem a substância.

De acordo com o relato da polícia, a equipe de patrulhamento viu o suspeito agachado próximo a um muro na rua Brasil para Cristo.

Ao ver a viatura dos militares, o homem se levantou rapidamente e começou a se distanciar de onde estava. A polícia o alcançou e, na abordagem, encontrou dinheiro na carteira, incluindo a nota falsa.

Os policiais voltaram ao local onde o suspeito estava agachado e localizaram uma lata com 46 pedras de substância análoga a crack e mais dois pacotes contendo, ao todo, 39 pinos de substância análoga a cocaína.

Questionado, o suspeito relatou à polícia que estava fazendo a contagem dos entorpecentes para saber se a quantia estava correta, e que este seria seu terceiro dia na venda das drogas.

"Foi, então, dada a voz de prisão para o autor, sendo feito uso de algemas (...) devido a agitação e receio de fuga, sendo encaminhado à Central de Flagrantes para providências cabíveis", disse a Polícia Militar, em nota.