'Casamento às Cegas': por que casal com 'match' ficou fora do reality?

O reality show, da Netflix, está se aproximando do seu grand finale, com o último episódio,, marcado para o dia 10 de julho, que revelará os casais que ficaram juntos. Mas um casal, em especial, tem gerado questionamento nas redes sociais: Muriel e Kaled.

Desde o início foi mostrado uma conexão forte entre eles, que chegaram a noivar ainda na fase das cabines, mas o casal não participou da lua de mel com os outros casais e não ganhou o casamento.

Muriel esclareceu a situação em um comentário no Instagram, explicando que apenas cinco casais são selecionados para a lua de mel e outras atividades, com base no potencial de gerar mais conteúdo para o programa.

Apesar de não estarem tão presentes na edição, a festa na piscina contou com a presença do Kaled, e o programa exibiu alguns momentos de Muriel e o noivo, confirmando que continuam juntos.

O casal faz planos concretos para o futuro, incluindo "pagar os boletos" para a festa de casamento, como contou Muriel. Para satisfazer a curiosidade dos fãs, eles têm compartilhado em suas redes sociais que não foi apresentado no programa. Kaled postou o vídeo do encontro da noiva e seus pais e escreveu na legenda: "Para matar a curiosidade de como foi o encontro da Muriel com meus pais".

Muriel também compartilhou momentos especiais sobre o encontro com a família de Kaled em Magé, município do Rio de Janeiro. Em uma postagem divertida, ela escreveu: "Será que eu fui mimada em Magé? Sim ou com certeza?".

Com a aproximação do final do reality, o público está ansioso para ver se a história deles será apresentada no programa, ao menos no reencontro.