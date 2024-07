Bia Haddad cai para Danielle Collins na terceira rodada de Wimbledon

A tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada na terceira rodada do torneio de Wimbledon, neste sábado (6), ao ser derrotada pela norte-americana Danielle Collins por 2 sets a 0 (duplo 6-4), em uma performance que pode ser dividida em antes e depois da chuva.

As duas parciais foram interrompidas por uma breve chuva. No primeiro set, a brasileira começou muito bem, vencendo os quatro primeiros games. A chuva, que já havia atrasado o início da partida em 3 horas, forçou a paralisação do jogo. No retorno, Bia não ganhou mais nenhum game e viu a adversária emendar seis seguidos até fechar em 6-4.

No segundo set, foi Collins quem começou bem, abrindo 3-0, mas a brasileira reagiu e empatou em 3-3. No momento em que uma virada poderia estar se desenhando, a chuva novamente interrompeu o jogo. Na volta, Collins foi mais firme e fechou novamente em 6-4, em 1 hora 38 minutos de partida.

A brasileira, número 20 do mundo, falhou em repetir a performance do ano passado, quando chegou às oitavas de final em Wimbledon. Já Collins, número 11 no ranking, avança para encarar a tcheca Barbora Krejcikova.

Ainda neste sábado, a chave feminina reservou uma grande surpresa: a líder do ranking da WTA, a polonesa Iga Swiatek, perdeu uma partida depois de quase três meses, caindo para a cazaque Yulia Putintseva, 35ª do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 3-6, 6-1 e 6-2. Swiatek vinha de 21 vitórias consecutivas, incluindo o título de Roland Garros.