Idoso que sobreviveu a acidente de ônibus em Itapetininga é preso pela PM por estar foragido

Um idoso de 76 anos, que sobreviveu ao acidente de ônibus próximo de Itapetininga (interior de São Paulo), no qual 10 pessoas morreram na madrugada da última sexta-feira, 5, foi preso pela Polícia Militar durante a ocorrência do acidente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), os policiais verificaram que havia um mandado de prisão contra o homem, expedido pela Comarca de Buri.

O caso foi registrado como captura de procurado no 2º DP da cidade, mas a pasta não informou o motivo do idoso ser detido e se ele ainda estava preso até este sábado, 6.

O ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta, no km 171 da Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, sentindo norte. Ao menos 10 pessoas morreram e outras 16 tiveram ferimentos graves ou moderados.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do ônibus relatou que o veículo apresentou uma pane mecânica repentina, travando a direção. Sem o controle do veículo, ele acabou se chocando contra um pilar do viaduto Jornalista José Carlos Tallarico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus tinha 48 ocupantes: 10 foram a óbito, 16 foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Itapetininga e Sorocaba, e as demais foram atendidas por equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); da concessionária CCR, que administra a rodovia; ou ambulâncias de municípios vizinhos.

Em uma rede social, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o acidente. "Com muito pesar, rogo a Deus que conforte o coração dessas famílias e que dê força para que os feridos se recuperem o quanto antes", disse em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo Tarcísio, o grupo viajava a passeio para Aparecida, no interior do Estado. O ônibus estava com situação regular junto à Artesp e a Polícia Rodoviária, de acordo com o governo. (Colaborou Giovanna Castro)