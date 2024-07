Hoje é Dia: semana homenageia a ciência, o rock e os 70 anos sem Frida

A semana entre os dias 7 e 13 de julho de 2024 começa com homenagens ao trabalho científico e termina em ritmo de rock and roll. Nesta segunda (8), comemora-se o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador. A data foi criada para lembrar a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que remete aos idos de 1948.

Ainda no campo da ciência, a semana é marcada, em 11 de julho, pelos 100 anos do nascimento do físico paranaense César Lattes. Ele é um dos descobridores do méson pi (partícula responsável por mediar a interação entre prótons e nêutrons dentro do átomo, permitindo que permaneçam unidas), que rendeu o Prêmio Nobel ao líder de sua equipe de pesquisa, Cecil Frank Powell, em 1950. Lattes, que dá o nome à plataforma de currículos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), teve parte de sua história contada no Ciência é Tudo, em 2020:

Se a semana começa em ciência, podemos dizer que ela termina no ritmo das guitarras distorcidas. No dia 13 de julho, celebra-se o Dia Mundial do Rock. A data surgiu em 1985, em torno do Live Aid, evento beneficente que reuniu artistas consagrados, como lembrou a reportagem da Radioagência Nacional em 2023. Na ocasião, a origem do ritmo foi contada e nomes foram homenageados.

Para os amantes do rock, a semana também tem uma lembrança. No dia 11, a morte de Tommy Ramone completa 10 anos. Baterista dos Ramones (banda icônica do punk rock), ele foi o último integrante do grupo a falecer. Joey (que morreu em 2001), Dee Dee (que morreu em 2002) e Johnny (morto em 2004) foram os outros integrantes do Ramones.

Entre ciência e rock, os outros fatos da semana

A semana tem datas marcantes para interesses e paladares variados. No dia 10 de julho, são celebrados o Dia Mundial da Saúde Ocular e o Dia Nacional da Pizza. A data da iguaria é comemorada no Brasil desde 1985. Em 2018, o História Hoje falou sobre a efeméride.

11 de julho celebra o Dia Mundial da População, criado em 1987. Neste dia, a Terra chegou a 5 bilhões de pessoas. A data nos propõe refletir sobre a maneira como cuidamos do planeta, a qualidade de vida que queremos e o papel dos métodos contraceptivos, como nos mostra reportagem da Agência Brasil de 2017.

Duas figuras da arte também são destaques na semana. No dia 12 de julho, celebramos os 120 anos de nascimento do poeta chileno Pablo Neruda, um dos mais importantes escritores da literatura mundial. Ele foi homenageado pelo Rádio Memória (quadro do Rádio Sociedade, da Rádio MEC) no ano passado.

O dia 13 de julho relembra também os 70 anos de morte da artista e ativista mexicana Frida Kahlo. Ela foi homenageada no História Hoje em 2017, que lembrou o seu legado e sua trajetória. No mesmo ano, Frida também foi tema desta reportagem do Repórter Maranhão:

Confira os principais marcos* do Hoje é Dia no período de 7 a 13 de julho de 2024:

Morte do treinador e ex-jogador de futebol argentino-espanhol Alfredo Di Stéfano (10 anos) Dia Estadual das Paneleiras de Goiabeiras (Espírito Santo), em homenagem às panelas de barro capixabas, primeiro bem imaterial registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 21 de novembro de 2002. A partir de então, o ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi inscrito no livro de Registro dos Saberes e declarado Patrimônio Cultural do Brasil Morte do pajador e poeta gaúcho Jaime Caetano Braun (25 anos), considerado o patrono do Movimento Pajadoril no Brasil. A pajada, ou payada em castelhano, consiste em uma forma de se fazer versos, geralmente no improviso Primeira transmissão do programa Som Infinito, na MEC FM (39 anos) Estreia da faixa infantil TV Brasil Animada (7 anos) Morte do advogado, intelectual e político paulista Plínio de Arruda Sampaio (10 anos) Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Nascimento do matemático alagoano Elon Lages Lima (95 anos) Nascimento da cantora, compositora e atriz estadunidense Courtney Love (60 anos) Revolução Constitucionalista de 1932 - Feriado estadual em SP. Fundação de Boa Vista-RR (134 anos) Nascimento da professora e política paulista Eunice Michiles (95 anos), a primeira mulher a ocupar uma vaga de senadora no Brasil após a Princesa Isabel Morte do jornalista e escritor fluminense Paulo Henrique Amorim (5 anos) Dia Mundial da Saúde Ocular Dia Nacional da Pizza Dia Estadual do Frescobol O poema "Hino dos Bandeirantes" é instituído como letra oficial do hino do estado de São Paulo (50 anos) Morte da intelectual, política, professora e antropóloga mineira Lélia Gonzalez (30 anos) - referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe no Brasil, na América Latina e no mundo, e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no país Nascimento do produtor de cinema estadunidense Walter Wanger (130 anos), responsável por clássicos do cinema mundial e ex-presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela criação das categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Documentário no Oscar Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Emerson Leão (75 anos) Morte do ex-baterista punk húngaro Tommy Ramone (10 anos), o último integrante da formação original da banda Ramones a falecer Morte do advogado, jornalista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor paulista Guilherme de Almeida (55 anos), primeiro modernista da Academia Brasileira de Letras Morte da professora e pintora baiana Lucília Fraga (45 anos) Morte do ator, produtor e diretor cinematográfico britânico Laurence Olivier (35 anos), vencedor de quatro Oscars, três Globos de Ouro, três Baftas, três prêmios NBR e cinco Emmys e considerado um dos maiores atores de todos os tempos, no cinema e no teatro Nascimento do físico paranaense César Lattes (100 anos), codescobridor do méson pi, homenageado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a Plataforma Lattes Nascimento do estilista italiano Giorgio Armani (90 anos) Dia Mundial da População, data sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o Dia dos 5 Bilhões, de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a marca de 5 bilhões de habitantes O prefeito Pedro Ernesto assina o decreto de criação do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (90 anos) Nascimento do poeta chileno Pablo Neruda (120 anos) Nascimento do comediante estadunidense Joe DeRita (115 anos), membro do grupo humorístico Os Três Patetas Nascimento do cantor e compositor paulista Chauki Maddi, o Tito Madi (95 anos) Nascimento do artista plástico e escultor italiano Amadeo Modigliani (140 anos) Morte do jornalista paulista Júlio de Mesquita Filho (55 anos), homenageado em 1976 como patrono da Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai Nascimento do jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural paulista Cornélio Pires (140 anos) Morte da pintora e ativista mexicana Frida Kahlo (70 anos) Nascimento do escritor nigeriano Wole Soyinka (90 anos), ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 1986 Sanção da Lei n° 9.807, criando o Programa Federal de Proteção a Testemunhas e Vítimas Ameaçadas (25 anos) Final da Copa do Mundo FIFA no Brasil (10 anos) Dia Mundial do Rock

