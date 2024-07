Simone e Simaria voltaram a cantar no mesmo palco quase dois anos após terem anunciado a separação da dupla. O momento aconteceu durante show em Goiânia na noite deste sábado, 6.

Simaria surpreendeu o público surgindo na apresentação ao lado de sua sobrinha, Zaya, filha de Simone. A dupla cantou as músicas Nosso Cachorro e Meu Violão.

Ela chegou a compartilhar registros em vídeo das situações em que canta com a irmã e interage com o público em seu perfil no Instagram.