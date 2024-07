Juliano Floss manda recado ao vivo a Marina Sena, sua namorada, após 'pressão' de Huck

O namoro entre Juliano Floss e Marina Sena foi tema de uma brincadeira do apresentador Luciano Huck durante a final dana tarde deste domingo, 7.

Após a exibição de um VT que entregava ao influenciador o "troféu fortes emoções" por conta de sua participação no talent show, foi tocado o Tema da Vitória. "Só que erraram a musiquinha no final! Colocaram a música do Ayrton Senna, era da Marina Sena que tinham que colocar. Erraram, não achou?", disse Huck.

Floss respondeu, mas o microfone falhou na transmissão ao vivo. MC Daniel, então, cantou "Mande um sinal...". "Não ganhei o programa, mas ganhei um trofeuzinho! Obrigado!", agradeceu Floss.

Huck insistiu no tema: "É um pequenino apaixonado agora, você viu, Lexa?". "Está amando muito. Ainda bem que a Marina Sena liberou ele para vir, estava no love", respondeu a outra participante. O grupo convenceu Juliano Floss a enviar um recado para Marina Sena ao vivo.

"Amor! Obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito, se não vou ficar nervoso. Mas tem gente que entra para mudar tudo, você está mudando tudo, obrigado. Te amo!", disse Juliano Floss, que ainda pediu a "bênção" para Luciano Huck.

Veja o vídeo aqui

O casal confirmou que está namorando há alguns dias, durante viagem a Amsterdã, na Holanda.