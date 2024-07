Onça pintada faz tomografia em Mato Grosso

Após apresentar um emagrecimento recente, uma onça pintada com idade avançada, estimada entre 18 e 20 anos, passou por um check-up no Hospital Veterinário (HOVET), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na última terça-feira, 2.

"Trata-se de um indivíduo já em idade avançada para a espécie, que em média vive em torno de 21 a 23 anos em cativeiro, portanto requereu da equipe envolvida especial atenção.

O animal foi anestesiado e conduzido ao Hospital Veterinário, onde foi realizada a avaliação clínica geral, coleta de sangue para exames hematológicos e pesquisa de possíveis enfermidades infecciosas, exames de ultrassom, radiografia e tomografia", informou a UFMT.

O animal macho vive no Centro de Medicina de Animais Silvestres (Cempas) da UFMT há pelo menos 18 anos. O felino passou por diagnóstico hematológica (exame de sangue), pesquisa de doenças infecciosas e avaliação odontológica.

"Aguardamos os resultados dos exames realizados e mantemos o monitoramento deste paciente com especial atenção, considerando sua idade, suas características individuais de comportamento e as possíveis enfermidades que acometem estes felinos de grande porte no decorrer de sua maturidade avançada, e que podem refletir em comprometimentos renais, hepáticos ou outras possibilidades diagnósticas compatíveis com esta fase de vida", informou a universidade.

"Nosso paciente encontra-se bem, estável, com comportamento normal para a espécie e se alimentando espontaneamente."