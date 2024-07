Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa ao menos 4 mortos no interior de SP

Um acidente rodoviário envolvendo um ônibus e um micro-ônibus na Rodovia Irineu Penteado (SP-191), no km 93, no município de Ipeúna, interior de São Paulo, deixou ao menos quatro pessoas mortas na manhã desta segunda-feira, 8. A colisão lateral entre os dois veículos aconteceu por volta das 5h20.

Os órgãos divergem sobre o número de pessoas envolvidas na ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram oito no total - além das quatro mortas, outras quatro tiveram ferimentos e foram encaminhadas a prontos-socorros da região. Já a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), fala em nove atingidos: seis vítimas fatais, duas em estado grave e uma com ferimentos moderados. O registro da ocorrência ainda estava em andamento por volta das 12h30.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas conforme apuração inicial da Artesp, o ônibus, que trafegava no sentido Oeste, colidiu lateralmente com o micro-ônibus, que trafegava sentido Leste, Os veículos rodaram na pista, que é do tipo simples, até ficarem imóveis no acostamento.

Duas das vítimas fatais estavam no ônibus, que ia do município de Ipeúna ao de Charqueada, também no Estado de São Paulo. O restante dos feridos ou mortos estavam no micro-ônibus, que saiu de São Pedro com destino a Rio Claro.

O acidente gerou congestionamento nas duas vias, sentido Leste e sentido Oeste, da rodovia. Conforme última atualização da Artesp, feita às 11h37, apenas o acostamento seguia interditado.