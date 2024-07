Vídeo: polícia flagra e prende homem que usava caminhão para roubar cabos

Rio - A PM prendeu nesta segunda-feira (8) um homem, no Cachambi, Zona Norte, que usava um caminhão para roubar cerca de 150 metros de cabos subterrâneos.

Veja vídeo:

Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a esquina das ruas Miguel Cervantes com Miguel Ângelo, de madrugada, após o recebimento de uma denúncia de furto. O suspeito foi preso em flagrante enquanto puxava os cabos. A ocorrência foi encaminhada para a 23ª DP (Méier), e posteriormente a 25ª DP (Engenho Novo).Em outro caso nesta segunda-feira, agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem furtando cabos no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).