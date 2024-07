Dupla tenta dar 'Boa Noite, Cinderela' em alemão e leva 7 a 1 da polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, na madrugada de domingo (7), duas mulheres que tentavam aplicar o golpe conhecido como 'Boa noite, Cinderela' contra um turista alemão nas proximidades dos Arcos da Lapa, região central da cidade.



As suspeitas foram identificadas como Jeniffer Barros Pecini, de 20 anos, e Rayane Salatiel Da Silva, de 27 anos. Elas já estavam sendo monitoradas pelo setor de inteligência da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), e o objetivo era levar a vítima para um hotel e dopá-la com medicamentos para roubar seus pertences.



A abordagem foi realizada por volta das 4h30, momentos antes de o turista ingerir a droga, que oferece alto risco à saúde e pode levar à morte em alguns casos. Na ação, os policiais interceptaram um veículo de aplicativo que as levava para o hotel. Com as suspeitas, foram encontrados dois medicamentos que seriam utilizados para deixar a vítima inconsciente.



As criminosas tentaram entrar com o turista em outros três hotéis nas proximidades da Lapa antes de solicitarem o carro de aplicativo. No entanto, os estabelecimentos já as conheciam e sabiam que a hospedagem era uma das etapas do roubo, por isso não as aceitaram como hóspedes.



O crime conhecido como "boa noite cinderela" consiste em aplicar uma alta concentração de drogas na bebida da vítima, responsáveis por suprimir o sistema nervoso central, fazendo com que ela perca os sentidos e entre em um profundo estado de sono e amnésia. Após a vítima ficar totalmente inconsciente, as criminosas roubam todos os seus pertences e fogem do quarto de hotel, deixando a pessoa desacordada.



Jeniffer possui ao menos cinco anotações criminais por roubo, praticado nas mesmas circunstâncias.