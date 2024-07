Samba em Macaé: Rhildo é atração principal no domingo

Macaé - Prepare-se para uma tarde inesquecível de samba em Macaé! O cantor Rhildo, um dos grandes nomes da música regional, será a atração principal de mais um encontro de samba, programado para o próximo domingo (14), a partir das 18h. O evento, intitulado "Sambas Virgem Santa", terá entrada gratuita e será realizado na Estrada da Virgem Santa, próximo ao Lava-Jato Aliança, ao lado da praça.



Além de Rhildo, que promete embalar o público com grandes sucessos como "Lapada Dela" (Menos é Mais, Matheus Fernandes), "Diferentão" (Dilsinho), "Ela" (Sorriso Maroto, Ferrugem), "Todo Amor do Mundo" (Ferrugem), "Alô Ex" (Turma do Pagode) e "Ainda Me Iludo" (Péricles), o evento contará com apresentações do DJ Carlos Smith, entre outros nomes.

A organização do evento, conhecida como Demacaé, promete uma tarde de muita alegria e diversão. Este encontro de samba é uma excelente oportunidade para os amantes do gênero se reunirem e celebrarem a cultura local, ao som de músicas que prometem animar e emocionar. A entrada com coolers está proibida.