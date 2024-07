Show de Pedro Sampaio é cancelado após susto em voo para o Ceará: 'Não temos controle de tudo'

O show que o DJ Pedro Sampaio faria em Reriutaba, no Ceará, na quinta-feira, 11, foi cancelado após o artista passar por momentos de tensão durante o voo para a cidade. Em stories publicados no Instagram, Pedro contou que o avião em que estava precisou arremeter duas vezes por condições climáticas adversas.

O artista compartilhou um vídeo do piloto da aeronave explicando a impossibilidade de pousar com segurança devido à visibilidade reduzida da pista. O avião precisou seguir para Teresina, no Piauí, para ser reabastecido.

"Infelizmente, não temos controle de tudo", escreveu Pedro. Após o incidente, a aeronave conseguiu pousar em Sobral, cidade a uma hora de Reriutaba. No entanto, o show foi cancelado enquanto o artista estava a caminho do local, conforme relatou o próprio DJ.

Prefeito de Reriutaba se diz 'indignado'

O prefeito de Reriutaba, Pedro Humberto, expressou sua "indignação" com o ocorrido em um vídeo nas redes sociais, acusando Pedro Sampaio de "desrespeito" para com a população local. Ele afirmou que o show estava agendado para as 3h da manhã, mas que o DJ solicitou a mudança para as 7h da manhã.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Pedro Sampaio para comentar as declarações de Pedro Humberto, que informou que enviará um esclarecimento. O espaço segue aberto.

"Muitas pessoas que estavam esperando ele não conseguiram ficar até o final e, infelizmente, o show foi cancelado", disse o prefeito. Humberto mencionou que a organização do evento aguardava uma resposta da equipe do cantor para uma possível remarcação.

Nos stories publicados no Instagram, Pedro Sampaio mencionou que se colocou à disposição para realizar o show na sexta-feira, 12. "Eu e minha equipe estamos aguardando a resposta", escreveu.

O prefeito alegou que a organização cumpriu com todas as cláusulas contratuais da apresentação. "Infelizmente, ele [Pedro Sampaio] não cumpriu com a população reriutabense e nem com o povo da região que é fã dele", disse.

Humberto também lamentou que o avião do artista tenha pousado inicialmente em Teresina, e não em Sobral. "Foi realizado todo um planejamento e estrutura para recepção do artista, que, na minha opinião, não tomou a decisão mais acertada", expressou.

O prefeito, por fim, afirmou que "tomará providências e todas as medidas legais cabíveis serão realizadas".

Leia nota de Pedro Sampaio

Comunicamos que o cancelamento do show de Pedro Sampaio no "Arrastapé Carnaúba", em Reriutaba, nesta quinta-feira (11), se deu por conta de condições climáticas que impediram o pouso no aeroporto de São Benedito/CE.

Foram feitas duas tentativas de pouso. Mas, devido à forte neblina e por orientação do comandante, o avião teve que ser arremetido em ambas as vezes. Garantindo a segurança de todos a bordo, a aeronave foi então conduzida até Teresina/PI. O local de pouso escolhido, segundo informações recebidas pelo comandante, tinha as melhores condições de tempo e seria possível abastecer a aeronave.

O piloto reforça que segurança de voo e segurança operacional são prioridades em seu trabalho e que esta foi a decisão mais acertada.

Com as condições climáticas mais brandas, Pedro e sua equipe conseguiram pousar no aeroporto de Sobral/CE às 4h28 da madrugada. Dali, fariam uma viagem por terra (de cerca de uma hora) até a cidade de Reriutaba. No entanto, por questão de horário, o próprio contratante optou por cancelar a apresentação. Imediatamente, o artista se colocou à disposição para remarcar o show no município.