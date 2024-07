Gostaria de solicitar à Prefeitura de Nilópolis que entre com um pedido no Detro/RJ para que seja feita a extensão da linha 516 (Km 2.5 - Nilópolis) até o bairro Manoel Reis/Gericinó. A proposta é que essa extensão passe pelo centro do município, atendendo os mercados Prezunic, Assaí e a região da Mirandela. Essa mudança beneficiaria muitos moradores e trabalhadores.