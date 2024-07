Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio em Santa Catarina

Um ônibus escolar que levava 27 pessoas, o motorista e mais 26 crianças, caiu em um rio na Estrada Municipal Ribeirão Areias, no município de Aurora, em Santa Catarina, no final da tarde dessa sexta-feira, 12. Todos foram resgatados com vida e ainda não há informações sobre a causa do acidente.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que retirou todos os passageiros do veículo.

Um criança com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) e outra com um corte na cabeça foram encaminhadas ao Hospital Regional de Rio do Sul e unidades de saúde em Aurora, e encontram-se bem e estáveis, segundo os bombeiros. A corporação também atendeu a alguns casos de hipotermia, ainda no local.

Foram deslocados para o atendimento 5 veículos, sendo 2 caminhões, 2 ambulâncias e um veículo 4x4 de busca e resgate.