The Killers entra para o 'Guinness World Records' com a música 'Mr. Brightside'

A canção Mr. Brightside do The Killers atingiu a marca de e 416 semanas no Top 100 da parada oficial de singles do Reino Unido, em 60 paradas diferentes. E durante uma série de shows em Londres, a banda recebeu o certificado do Guinness World Records (GWR) das mãos do juiz Will Munford.

A música estreou em 5 de junho de 2004, na décima posição, e se manteve mesmo após 20 anos. O vocalista Brandon Flowers comentou: "Ainda é contagiante para nós. Sei que algumas pessoas não conseguem entender, mas vocês verão a resposta (no show). É difícil não se emocionar ou ficar animado vendo pessoas que nunca a ouviram ao vivo, e algumas que já assistiram 45 vezes. E nós simplesmente não nos cansamos disso", contou em entrevista para o portal do GWR.

A Official Charts Company também confirmou que Mr. Brightside é o single de maior sucesso no Reino Unido que nunca alcançou o primeiro lugar, com mais de 1 milhão de cópias vendidas e mais de 520 milhões de Streams.

A canção foi o single de estreia do The Killers, do seu primeiro álbum Hot Fuss, e, agora, oficialmente deixou sua marca na indústria musical.

Frank Sinatra, Ed Sheeran, Lewis Capaldi e Snow Patrol também acumulam semanas nas paradas

O famoso cantor americano Frank Sinatra também ganhou o título de maior número de semanas acumuladas na parada de singles do Reino Unido, com My Way passando um total de 122 semanas na parada entre 1969 e 1972, e novamente quando foi relançado em 1994.

Mas Mr. Brightside lidera com folga sobre as outras músicas que estiveram e estão no mesmo pódio. O recorde de maior permanência de um grupo na parada de singles do Reino Unido era anteriormente do grupo Snow Patrol com seu hit Chasing Cars, que registrou 75 semanas na parada até fevereiro de 2008 e acumulou um total de 166 semanas no Top 100 até 4 de julho deste ano.

Outras canções de sucesso incluem Someone You Loved de Lewis Capaldi e Perfect de Ed Sheeran, ambas com 200 semanas na parada.