Três paraguaios são presos com 1,5 tonelada de maconha em SP

Um ônibus do Paraguai transportando 40 passageiros e uma tonelada e meia de maconha em um fundo falso no bagageiro foi interceptado pela polícia, na madrugada de segunda-feira, 15, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente, no oeste paulista. Três homens de nacionalidade paraguaia - os dois motoristas e um guia de viagem - foram presos por tráfico internacional de drogas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a rodovia é usada como porta de entrada de drogas no Estado, por isso tem fiscalização contínua.

O ônibus de excursão, com placas do Paraguai, fazia o itinerário de Assunção, a capital paraguaia, até São Paulo, e já havia percorrido 870 quilômetros em rodovias do país vizinho e do norte do Paraná. O veículo foi parado pelos policiais na base do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, no km 561 da rodovia, próximo à área urbana de Presidente Prudente.

Conforme a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o motorista titular e o reserva ficaram nervosos com a abordagem, o que levou os policiais a fazerem uma vistoria minuciosa no veículo. Sob o bagageiro onde estavam as malas dos viajantes, foi descoberto um fundo falso que escondia 1.543 quilos da droga. Os motoristas apontaram o guia paraguaio como responsável pela carga, que seria entregue na capital paulista.

O ônibus foi apreendido e os passageiros precisaram aguardar a chegada de outro veículo da empresa para seguir viagem. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente, por se tratar de tráfico internacional. Os três suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram presos - dois eram primários e o terceiro tinha antecedente criminal por tráfico de drogas. Conforme a Polícia Militar, a rodovia é usada como rota para escoamento de drogas, por isso conta com fiscalização ativa 24 horas, através do policiamento rodoviário.