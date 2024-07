Quem é Vitor Vieira, influenciador suspeito de atropelar e matar homem no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do influenciador Vitor Vieira Belarmino, 30 anos, suspeito de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta após o seu casamento, em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Vitor se apresentava nas redes sociais como freestyler e acumulava 280 mil seguidores. Depois da repercussão do acidente, o influenciador apagou sua conta no Instagram. O influenciador chegou a competir em Dubai.

No seu perfil era possível ver fotos de viagens, eventos nos quais aparecia jogando futebol freestyle - quando equilibra a bola com o corpo ou improvisa jogadas - e também mostrava sua rotina de treino.

O caso é investigado pelo 42º Distrito Policial (Recreio dos Bandeirantes), que está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança que registraram o incidente e a fuga.

Vitor é considerado foragido por ainda não ter se apresentado para a polícia. O Estadão não localizou a defesa de Vitor.