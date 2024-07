Mulher é presa suspeita de dopar e ferir companheiro com soda cáustica em Goiás

Uma mulher de 56 anos, suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do seu companheiro, foi presa nesta segunda-feira, 15, em Uruaçu, no interior de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o ato teria causado lesões corporais "gravíssimas" e "permanentes" no homem, de 43 anos. Ela confessou o crime e disse o ter cometido por ciúmes.

O caso ocorreu em 25 de abril deste ano. "A investigação aponta que a autora, por ciúmes de seu companheiro de 43 anos, com quem convive há cerca de 10 anos, sedou a vítima com Rivotril (medicamento tarja preta) até que perdesse a consciência, quando passou a destratar a vítima, já sem roupa", diz a Polícia Civil.

A mulher teria diluído soda cáustica em uma vasilha e jogado na região peniana do parceiro, causando queimaduras graves e deformidades em seu corpo.

Procurada pela polícia, inicialmente ela negou o crime. Mas, com o andamento das investigações e o decreto de prisão preventiva, confessou e detalhou como teria acontecido.

"A investigação revelou que ela cometeu o crime com a intenção de que a vítima não tivesse mais condições de manter relações sexuais com outras pessoas. Em função da gravidade concreta do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da autora, bem como busca domiciliar, a qual teve parecer favorável do Ministério Público e foi decretada pelo juízo local", informa a Polícia Civil.

A identidade da mulher não foi revelada e, por isso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dela.