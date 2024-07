Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, tem congestionamento após acidente com caminhão

Uma colisão entre uma carreta contendo mistura de etanol e gasolina e um caminhão interditou completamente o quilômetro 20 da Rodovia Ayrton Senna na manhã desta quarta-feira, 17. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), foram necessárias medidas de cautela por conta de risco de incêndio. Um dos motoristas teve ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 3h40 da madrugada e, às 7h, todas as faixas foram liberadas, restando interdição apenas no acostamento. Mesmo assim, há congestionamento na região nos dois sentidos, segundo a última atualização da Artesp, feita às 9h25. No sentido oeste, o trecho de lentidão vai do km 17 ao km 23; no sentido leste, do km 15 ao km 20.

Segundo a agência de transporte estadual, o caminhão, um Ford Cargo, trafegava na faixa três de rolamento da pista leste da rodovia. Em determinado momento, o motorista tentou mudar para a faixa dois. O condutor da carreta VW, contendo combustível, vinha atrás, e não teve tempo hábil para frear e colidiu na traseira do Ford Cargo.

A equipe do Samu foi acionada e o motorista da carreta VW foi levado ao hospital com ferimentos leves. O condutor do Ford Cargo saiu ileso. O Corpo de Bombeiros chegou às 5h para dar apoio à concessionária, Ecopistas, por perigo de incêndio. Às 5h45, a corporação anunciou que o atendimento havia sido encerrado. Não houve explosões.

A carreta foi removida e para a base da Polícia Rodoviária Militar e o caminhão, até as 8h30, permanecia no acostamento.