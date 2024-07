Drake mostra vídeo de mansão inundada em meio a chuvas recordes no Canadá

O rapper Drake publicou um registro impressionante na terça-feira, 16, de uma mansão inundada por fortes chuvas. Apesar de não especificar a localização, o artista vive em Toronto, no Canadá, cidade que enfrenta tempestades recordes. Segundo a revista XXL Mag, especializada em hip-hop, a mansão mostrada no vídeo é realmente o imóvel do artista, conhecido como "A Embaixada".

"É melhor isso ser espresso martini", brincou Drake nos stories do Instagram em uma alusão à bebida feita à base de vodca e café. No registro, um homem tenta segurar a porta da mansão para impedir que a água entre, mas sem sucesso. Em determinado momento, o rapper filma os seus pés, que aparecem submersos, e mostra estar com uma vassoura nas mãos.

Conforme informações da BBC, o nível de chuvas na cidade canadense chegou a 100 milímetros na terça-feira. O nível superou o recorde diário de 1941.

Meteorologistas afirmam que três tempestades atingiram Toronto no dia. Segundo a corporação britânica, as chuvas provocaram queda de energia e inundaram as principais vias da cidade. Estima-se que pelo menos 14 pessoas tiveram de ser resgatadas.