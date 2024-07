Vídeo: ex-secretário é agredido na Cidade de Deus durante operação da Seop

O ex-secretário Municipal de Juventude, Salvino Oliveira, foi agredido durante uma ação para demolir construções irregulares na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Desde a manhã desta quarta-feira (17), equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estão realizando a derrubada de imóveis na comunidade. A medida faz parte do terceiro dia da operação Ordo e provocou uma confusão generalizada na região.



De acordo com relatos, o tumulto começou após os agentes demolirem imóveis comerciais. Moradores e comerciantes afirmaram que não haviam sido informados sobre a derrubada e alegaram que dependiam dos estabelecimentos para seu sustento. Em protesto, realizaram uma manifestação e interditaram a Avenida Edgar Werneck nos dois sentidos, com objetos incendiados. O comércio local também fechou as portas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma correria na Estrada Miguel Salazar.



Veja o vídeo.



ATENÇÃO: Muita correria e confusão na CIDADE DE DEUS, CDD em Jacarepaguá … pic.twitter.com/T4sgXOzuAE — COMANDO DAS FAVELAS (@DasFavelas01) July 17, 2024

Clima de tensão na Cidade de Deus pic.twitter.com/6D1hDXf3vt — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) July 17, 2024

Salvino Oliveira, que também é pré-candidato a vereador do Rio, esteve na comunidade após saber do tumulto. Enquanto dava uma entrevista, discutiu com um morador. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, um homem tenta impedir a briga, mas uma confusão generalizada começa. Um grupo parece atacar Salvino com ovos. O político corre para fugir, mas as agressões continuam e ele é atingido por um spray usado para dispersar a confusão.

Veja o vídeo:

AGORA: Funcionário da prefeitura é agredido por moradores da Cidade de Deus (CV) durante Operação Ordo, que também está mirando a demolição de construções irregulares.



Participe: https://t.co/JAhIm11W09 pic.twitter.com/YW6ceNkxiZ — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) July 17, 2024

"Quando vi que as coisas estavam fora de controle, entrei no meio para acalmar os ânimos, mas já estava fora de controle. Violência não resolve nada. Ninguém sai ganhando com violência. Estou e estarei sempre ao lado dos moradores da Cidade de Deus. Vou, como sempre, ouvir os dois lados e encontrar uma solução que seja boa para os nossos moradores e pequenos comerciantes", disse Salvino em um vídeo publicado nas redes sociais.

A Seop não se manifestou sobre o caso. Segundo a pasta, construções irregulares, como bares e restaurantes, construídas em área pública destinada a calçada e logradouro, obstruindo as vias e impedindo a passagem de veículos, foram demolidas na Rua Israel. Nas avenidas José de Arimateia e Cidade de Deus, foram identificadas construções à beira do rio que impedem a equipe da prefeitura de realizar a limpeza, contribuindo para enchentes na região.





Além disso, a Secretaria de Estado do Ambiente (Seas) e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) desmobilizaram um lixão clandestino que recebia descartes irregulares diretamente no solo. Dois responsáveis pelo crime ambiental foram encaminhados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Também na comunidade, o Comando de Operações Especiais (COE) removeu barricadas nas vias, utilizando retroescavadeiras.



Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio, o Rio Ônibus, um coletivo da linha 614 (Del Castilho x Alvorada) foi apedrejado enquanto passava pela Cidade de Deus durante a operação. A entidade repudiou o ato de vandalismo "que só reforça a situação de violência a qual o setor está submetido".



Devido à ação na região, nove linhas de ônibus sofreram alteração no itinerário:



Linha 348 (Riocentro x Candelária)

Linha 550 (Cidade de Deus x Gávea)

Linha 600 (Taquara x Saens Peña)

Linha 861 (Rio das Pedras x Curicica)

Linha 954 (Taquara x Recreio)

Linha 368 (Riocentro x Candelária)

Linha 611 (Del Castilho x Camorim)

Linha 900 (Merck x Downtown - Barra da Tijuca)

Linha 990 (Merck x Joatinga)