The Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil; veja locais, preços e como comprar

A banda The Smashing Pumpinks volta ao Brasil para dois shows, em Brasília e São Paulo, nos dias 1 e 3 de novembro, respectivamente. Os americanos são um dos principais nomes do rock alternativo, e trazem ao País a turnê, em referência a um dos sucessos da banda,

A turnê é ainda mais esperada por trazer três integrantes da formação original juntos, Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

No repertório, prometem trazer esse e outros hits que foram sucesso nos anos 1990 em duas horas de apresentação: Today, 1979, Tonight, Tonight, Zero e Perfect. Segundo as produtoras responsáveis pelas apresentações, Balaclava e Music On Events, a abertura para a venda de ingressos para São Paulo tem início na sexta-feira, 19, às 10h, no site Tickets On. Ainda não há informações sobre a venda em Brasília.

Na capital paulista, o show acontece no Espaço Unimed, enquanto no Distrito Federal será na Arena BRB Nilson Nelson.

The Smashing Pumpkins "The World Is A Vampire Tour"

Brasília

Data: 01 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: será divulgado em breve

São Paulo

Data: 03 de novembro de 2024 (domingo)

Local: Espaço Unimed

Ingressos:

Pista Premium R$ 690,00 (inteira) | R$ 345,00 (meia-entrada)

Pista R$ 390,00 (inteira) | R$ 195,00 (meia-entrada)

Camarote A R$ 650,00

Camarote B R$ 550,00

Mezanino R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia-entrada)