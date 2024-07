Veterinária é baleada no rosto em tentativa de assalto na zona Sul de SP

Uma veterinária de 23 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de assalto em uma avenida próxima à favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, na terça-feira, 16. A vítima estava de carro no momento do crime e, apesar do ferimento, conseguiu dirigir até seu local de trabalho, em São Caetano do Sul, na região do ABC. Lá, ela acionou a polícia e em seguida foi encaminhada para uma unidade de saúde do município.

Aos policiais, a vítima relatou que dirigia na Avenida Almirante Delamare por volta das 7h quando foi abordada por dois assaltantes a pé. Assustada, ela teria acelerado o veículo, provocando a reação de um dos criminosos, que atirou.

O disparo atravessou o para-brisa e atingiu a mulher no rosto. De acordo com a Polícia Militar, o projétil ficou alojado no queixo dela.

Depois de falar com os agentes, a vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e depois transferida para o Hospital Oswaldo Cruz. De acordo com a Prefeitura de São Caetano do Sul, o estado de saúde dela era estável.

O caso é investigado pelo 95.º Distrito Policial (Heliópolis), que "aguarda o resultado de laudos e realiza diligências visando a identificação e prisão dos autores", de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Estatísticas criminais mostram que os casos de roubo cresceram 58% na região nos cinco primeiros meses do ano. De janeiro a maio, foram registrados 747 crimes do tipo, contra 472 ocorrências em igual período do ano passado.

Questionada, a SSP disse que "as forças de segurança estão empenhadas no combate à criminalidade em toda a Capital", e que o policiamento preventivo na região é constantemente reorientado com base nos índices criminais.

O órgão também afirma que os roubos tiveram queda de 4,1% na área da 2.ª Delegacia Seccional, que compreende a região sul da cidade, ao se comparar os primeiros cinco meses desse ano com o mesmo período de 2023.