Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Serie A. Teremos 19h Atlético Goianiense e Vasco da Gama.

Volante Rhaldiney, do Dragão, fala que vai seguir as orientações do técnico para enfrentar o Cruz Maltino.

Completam ainda a rodada. São Paulo e Grêmio as oito da noite.

Ás 21h30 tem o jogo que a Rádio Nacional transmite, Botafogo e Palmeiras, direto do Nilton Santos. Fortaleza e Vitória jogam na Arena Castelão.