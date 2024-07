Musk vai tirar da Califórnia sedes do X e da SpaceX após aprovação de lei para pessoas LGBT+

As sedes do X, antigo Twitter, e da SpaceX, ambas empresas do bilionário Elon Musk, serão transferidas da Califórnia para o Texas. O motivo: a aprovação, no estado californiano, de uma lei de que Musk discorda veementemente.

A norma, aprovada recentemente pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, é conhecida como Assembly Bill No. 1955. De acordo com a lei, escolas ficam proibidas de obrigar professores e funcionários de escolas a revelarem a identidade ou expressão de gênero ou orientação sexual de seus alunos sem o consentimento destes.

Para Musk, foi a gota d'água. "Por causa dessa lei e de muitas outras que a precederam, atacando famílias e empresas, a SpaceX mudará seu QG de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas", publicou o bilionário em sua conta no X. "E o QG do X irá para Austin."

Starbase é um complexo industrial ocupado por foguetes Starship, da SpaceX, perto de Brownsville, no Texas, Estados Unidos.

A ideia por trás da Assembly Bill No. 1955 é proteger crianças e jovens LGBT+ dos possíveis estragos que podem ser ocasionados pela revelação de sua identidade. Esse processo poderia expô-los a graves abusos.

Elon Musk também expressou sua insatisfação com a Califórnia ao publicar, na mesma rede social, que está cansado de "desviar de gangues de viciados em droga violentos só para entrar e sair do prédio".

O bilionário já havia mudado sedes de lugar devido a descontentamentos próprios. No ano de 2021, ele transferiu a Tesla da Califórnia para Austin, também no Texas, após discutir com autoridades de saúde do estado californiano.

Além disso, em 2023, o Wall Street Journal publicou que ele teria planos de construir sua própria cidade perto de Austin. O bilionário teria encontrado ali uma espécie de utopia onde seus funcionários poderiam viver e trabalhar, relatou o veículo.

Para Greg Abbott, governador do Texas, a decisão de Musk de transferir suas sedes, em especial a da SpaceX, para seu estado acaba por "cimentar" a liderança texana na exploração espacial.

Já o senador republicano Ted Cruz afirmou que "o Texas está orgulhoso de dar boas-vindas aos QGs do X e da SpaceX".