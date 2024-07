Lula disse para criar créditos extraordinários para combater incêndios no Pantanal, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a liberação de quantos créditos extraordinários forem necessários para combater os incêndios no Pantanal. Segundo ela, se for preciso, a equipe econômica fará a liberação dos recursos.

"O presidente Lula disse inclusive para mim: 'Crie quantos créditos extraordinários forem necessários. Não pode faltar recursos'", contou Tebet, em participação no programa "Bom dia, ministra", da EBC, nesta quinta-feira, 18. "Se precisar de mais recursos, nós estaremos liberando também."

Na declaração, a ministra elogiou o trabalho do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). Segundo ela, apesar de o gestor estadual ser de partido diferente do governo, ele tem trabalhado junto ao Executivo federal na preservação do Pantanal.