Defesa de Angelina Jolie pede para que Brad Pitt desista de processá-la

O advogado de Angelina Jolie, Paul Murphy, afirmou durante uma entrevista para a revista People, na quarta-feira, 17, que a atriz deseja que seu ex-marido Brad Pitt desista de processá-la. O ator entrou com uma ação judicial contra ela depois da venda das ações da atriz da vinícola Chatêau Miraval, por 67 milhões de dólares, em 2021. Pitt se tornou, em 2024, sócio de 60% das ações da vinícola.

De acordo com Pitt, a venda das ações contraria um acordo verbal entre os dois. A defesa de Jolie alega que ela não quis que o ex-marido comprasse as ações diretamente pois a atriz não gostaria de assinar o acordo de confidencialidade como parte do acordo proposto por ele, diz a People.

Paul Murphy também alega que Pitt "tentou punir e controlar Angelina demandando um acordo de confidencialidade extensivo para encobrir sua má conduta pessoal e [seu comportamento] violento".

A atriz também pediu para que Pitt entregasse as comunicações de terceiros referentes ao voo de 2016, em que ela acusa ter sido agredida por ele. Os advogados do acusado consideraram o pedido "opressivo", de acordo com a revista americana.

Em um relatório do FBI obtido pelo canal CNN em 2022, Jolie acusa Pitt de tê-la agredido fisicamente, quando ele supostamente a agarrou pela cabeça e "a sacudiu". A defesa da atriz completou que ele também teria "enforcado uma das crianças e atingiu outra no rosto". A afirmação voltou a ser comentada pelo público após uma das filhas do casal, Shiloh, ter requisitado a retirada do sobrenome de Pitt do nome.