'O Senhor dos Anéis': Nova temporada abre com 'flashback sombrio' de Sauron; confira detalhes

Este texto contém spoilers. Se alguém tinha dúvidas de que a segunda temporada deseria ainda mais intensa e sombria que sua antecessora, os showrunners Patrick McKay e J.D. Payne acabam de oferecer uma prova considerável de que este será mesmo o caso. Isso porque, à revista, a dupla adiantou que o novo ano abre com nada mais, nada menos que um "flashback sombrio" envolvendo o vilão Sauron (Charlie Vickers).

"A gente começa na escuridão. Um orc surge e vemos que há milhares deles reunidos", descreveu McKay. "Ele está prestes a ser coroado e apresenta sua visão para a Terra Média. Pouco antes de colocarem a coroa na sua cabeça, seu braço direito Adar [interpretado por Sam Hazeldine] a vira de ponta-cabeça e o apunhala pelas costas. É o assassinato de Sauron".

Considerando que esta será a temporada dos vilões, como os próprios showrunners já declararam antes, trata-se de um pontapé forte, que pontua logo de cara que o grande antagonista de O Senhor dos Anéis começa a pautar a trama. "Sauron é o centro de gravidade", disse McKay.

Essa informação é particularmente importante, porque Os Anéis de Poder narra o que aconteceu antes de O Hobbit e da trilogia O Senhor dos Anéis. Em outras palavras, a série conta, ao longo do que deve ser um arco de cinco temporadas, como a Terra Média passou de um lugar pacífico e próspero e se tornou o ambiente envolvido pelas trevas comandado pelo criador do Um Anel, isto é, Sauron.

Depois de acompanhar o ressurgimento das sombras na primeira temporada, quando se descobre que Sauron estava disfarçado como o até então amigável Halbrand, Os Anéis de Poder deve, agora, se aprofundar na história do vilão até de fato assumir o conhecido título de Inimigo do Mundo - e isso inclui explicar sua rivalidade com Adar e mostrar a criação dos anéis que dão título ao seriado.

Já com terceira temporada garantida, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder volta com oito novos episódios em 29 de agosto, no Prime Video.