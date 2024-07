Morre Bob Newhart, uma lenda da comédia de Hollywood

Lenda da comédia norte-americana, Bob Newhart morreu na manhã desta quinta-feira, 18, após uma série de doenças recentes. A informação foi divulgada pelo seu assessor, Jerry Digney, que não especificou quais foram as enfermidades. Newhart tinha 94 anos e morreu na sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ator e comediante, Newhart começou sua carreira se dividindo entre o ofício de contador e o stand-up. Mas, em 1960, quando lançou o álbum de comédia The Button-Down Mind of Bob Newhart, ganhou notoriedade. O trabalho teve 1,5 milhão de cópias vendidas e rendeu um Grammy no ano seguinte.

Nas décadas seguintes, Newhart se tornou o rosto de algumas produções clássicas da TV norte-americana como The Bob Newhart Show, até hoje considerada uma das sitcoms mais populares dos EUA, e Newhart, que se estendeu por oito temporadas. Ainda assim, ele só foi receber seu primeiro Emmy em 2013 por sua participação como o Professor Proton na sitcom The Big Bang Theory.

Dono de um estilo único, pautado na ironia e nas suas tradicionais pausas, Newhart se tornou o quinto comediante da história a receber o prestigiado Prêmio Mark Twain de Humor Americano, que desde então já reconheceu nomes como Carol Burnett, Eddie Murphy, David Letterman e Julia Louis-Dreyfus.

No cinema, Newhart estrelou longas, como Ardil 22 (1970), Uma Cidade Contra o Vício (1971), A Garotinha que Caiu do Céu (1980), Um Duende em Nova York (2003) e Quero Matar Meu Chefe (2011).

Viúvo de Virginia Quinn, filha do ator Bill Quinn, Newhart deixa quatro filhos e dez netos.