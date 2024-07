Britney Spears se revolta ao ser criticada por Ozzy Osbourne e família; entenda o caso

Britney Spears não deixou passar batido os comentários da família Osbourne sobre seus vídeos de dança. O episódio do podcast, que reúne toda a família do cantor, foi ao ar em 16 de julho, e o patriarca Ozzy Osbourne expressou sua opinião sobre os vídeos de Britney dançando. "Estou cansado de ver a pobre velha Britney Spears no YouTube. Todo santo dia". Ele ainda acrescentou: "Sabe, é triste. Muito, muito triste", e o resto da família concordou.

Mas Britney não gostou e não ficou calada. A cantora foi ao Instagram e publicou uma declaração na qual ela diz planejar "dizer à família Osbourne, que é a família mais chata conhecida pela humanidade, para, gentilmente, se f****!!!".

No seu post, a cantora menciona a atriz Kate Beckinsale, elogiando pela forma que tem se defendido nas redes sociais das críticas que tem recebido por seu corpo ou por suas vestimentas. A atriz fez uma declaração atrelando sua perda de peso aos últimos acontecimentos de sua vida. Kate está com 50 anos e, em março deste ano, precisou ficar seis semanas internada por conta de um buraco na parede do esôfago; atualmente luta contra o câncer severo de sua mãe, enquanto vive o luto após a morte de seu padrasto, no ano passado.

Britney aproveita para também para criticar os detratores, trazendo uma reflexão sobre o porquê dos comentários maldosos. "Sei o que é ser julgada, mas acho importante ajudar uns aos outros e nos convidar para lugares que ajudem nossas almas a evoluir! O que você fará para ajudar alguém e dar vida aos seus sonhos, além de ser como os haters meus e da Kate, dizendo que somos velhos demais ou que nosso conteúdo não é apropriado? Você acha que talvez eles possam se ofender com o que veem?".

Como tudo começou

O assunto Britney surgiu no podcast dos Osbournes depois que um ouvinte perguntou a Kelly Osbourne se ela algum dia postaria danças no TikTok. "Eu não sei fazer danças do TikTok", respondeu Kelly. "Eu não sei de onde alguém tiraria essa ideia".

Sharon Osbourne, então, comentou: "Parece que o TikTok, quando começou, eram pessoas fazendo danças bobas. Mas agora evoluiu para muito mais". Foi então que Ozzy compartilhou sua opinião sobre Britney, com o restante da família participando. "Eu sinto muita pena dela", disse Kelly, enquanto Sharon a chamou de "pobre coisinha".