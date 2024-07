Humorista Carlos Mendigo fala pela primeira vez após prisão: 'Quero conviver com o meu filho'

O humorista e ex-Pânico Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi entrevistado pela primeira vez após ter sido preso, em junho, por dever R$ 246 mil da pensão alimentícia de seu filho Arthur, fruto de sua relação com Aline Hauck, ex-bailarina do Programa do Gugu.

Na quinta-feira, 18, durante o programa Pânico, na Jovem Pan, do qual Carlinhos já participou de maneira fixa, o entrevistado comentou sobre o acordo entre ele e a ex, no qual suas visitas com Arthur seriam feitas quinzenalmente e o valor da pensão, reajustado.

"Estava fazendo umas lives, e assim, de tarde fazia umas brincadeiras. Estou 'perdidaço' lá, é um mundo novo, mas é molecada, eles gostam. E a noite eu faço pregação, com bom humor também", disse, sobre o momento em que foi detido.

O humorista explicou que, após sua saída do Pânico, deu entrada em um processo de redução da pensão, visto que havia alterado sua fonte de renda por não estar mais empregado. Em 2022, foi expelido o primeiro mandato de prisão para o humorista, por sua dívida de R$ 90 mil, mas, com o acordo, o habeas corpus impediu que ele fosse detido. Ele especificou também que, depois, mais três mandatos foram expelidos e que ficou escondido na casa de amigos três vezes.

"Quero conviver com o meu filho, quero ajudar a pagar, mas tem que ser um valor justo", finalizou ele.

Aline Hauck, mãe de Arthur, explicou durante uma entrevista ao Na Lata, com Antônia Fontenelle, ainda em 2019, que Carlinhos não pagava a pensão já há 7 anos. Segundo a bailarina, Arthur se sentia incomodado nas visitações com o pai.

Ela também retrucou sobre o valor do reajuste: "A pensão foi estipulada em R$ 2,5 mil em 2011. Ele só pagou durante os dez primeiros meses de vida do Arthur". Na época, ela afirma que o humorista estava empregado.

Na entrevista, Aline mostrou para Fontenelle as conversas com os pais, e alguns documentos que fazem parte do processo judicial, como a penhora do apartamento de Carlinhos, que abonaria parte da dívida da pensão alimentícia.

Quem é Carlinhos Mendigo?

O humorista de 44 anos ficou conhecido a partir de 2003, por suas participações no antigo programa televisivo humorístico Pânico na Band, em que realizava imitações de celebridades como Silvio Santos, Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Malandro. Ele também participou do programa Show do Tom, com Tom Cavalcante, e do reality show A Fazenda, da Record TV. Veja mais sobre o humorista aqui.